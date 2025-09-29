El nuevo parte médico de Patricio Toledo y el rol que jugó Gerardo Reinoso cuando sufrió el infarto

El ex arquero cruzado continúa recuperándose del infarto que sufrió en plena cancha del Claro Arena.

La Clínica Universidad de Los Andes emitió un nuevo parte médico del estado de salud de Patricio Toledo, ex arquero de la Universidad Católica.

La tarde de este domingo, en medio de un partido amistoso en honor a ex capitanes del cuadro cruzado, sufrió en cancha un infarto agudo al miocardio.

Según el recinto asistencial, Toledo se encuentra estable dentro de su gravedad y en permanente monitoreo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“El paciente Patricio Toledo permanece estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer“, consignó el documento.

Además, agregaron que “el paciente continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos“.

El parte médico de la clínica se comprometió a informar respecto a Patricio Toledo “cualquier cambio relevante en su estado de salud, con autorización de su familia“.

El crucial rol que jugó Gerardo Reinoso tras infarto de Patricio Toledo

Pese al estado de gravedad que enfrenta, si hay algo que se destaca es que Patricio Toledo recibió atención médica rápidamente. Esto permitió que el ex arquero cruzado lograra salir adelante del complicado cuadro.

En cancha, cuando la ambulancia aún no llegaba, quien jugó un rol crucial fue Gerardo Reinoso. A la prensa relató que “fui el primero que corrí y al verlo así le hice respiración boca a boca, creo que Cristián Álvarez le hizo el masaje en el corazón“.

“Nos asustamos tanto, hasta que después de un tiempito volvió a respirar, después llegaron los médicos y sufrió otro paro. Seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo y lo llevaron al hospital”, agregó.