“Muerte súbita recuperada”: los nuevos detalles del estado de Pato Toledo que reveló segundo parte médico

El ex arquero sufrió un infarto agudo al miocardio mientras participado de un amistoso en el Claro Arena.

Horas después de desplomarse en la cancha del Claro Arena, la Clínica Universidad de Los Andes emitió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Pato Toledo.

A diez minutos de iniciado el partido Adiós a los Capitanes de la UC, el ex arquero cayó al pasto, preocupando tanto a jugadores como al público presente en San Carlos de Apoquindo. Tras ser derivado al centro asistencial se confirmó que sufrió un infarto agudo al miocardio, pero que se recuperaba satisfactoriamente.

Ahora, desde el recinto privado de salud detallaron que “el paciente Patricio Toledo Toledo ingresó hoy a las 18:07 horas a nuestro establecimiento en condición crítica, posterior a una muerte súbita recuperada“.

“En el Servicio de Urgencia fue atendido y estabilizado, realizándose el diagnóstico de un Infarto Agudo al Miocardio como causa de su paro cardiorrespiratorio. Fue llevado a nuestra Unidad de Hemodinamia, donde se realizó con éxito un procedimiento de revascularización coronaria“. añadieron.

Por último, la clínica indicó que “actualmente, el paciente permanece estable y en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos, siendo considerada su condición de gravedad“.

La esposa de Pato Toledo, Ely Serrano, informó en sus redes sociales que los médicos le dieron 72 horas al ex arquero de la UC para que saliera del estado crítico.

“Vamos mi flaquito amado. Recibe la energía de mucha gente que nos está acompañando. Te amo mi Pato Toledo”, escribió.