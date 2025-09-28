VIDEO – Qué se sabe del estado de salud de Patricio Toledo tras desplomarse en el Adiós a los Capitanes de la UC

A los diez minutos del encuentro el ex arquero se desplomó en la cancha preocupando a todos.

Conmoción y preocupación fue lo que generó Patricio Toledo en el partido Adiós a los Capitanes de la UC que se llevaba a cabo en el Claro Arena, en homenaje a Cristian Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.

El ex jugador cruzado había llegado con un buen ánimo al encuentro, pero cuando llevaban apenas diez minutos se desplomó en la cancha preocupando no solo a los asistentes, sino que también a los jugadores.

Rápidamente se solicitó la presencia del personal médico, el que terminó retirando al ex futbolista del encuentro. De hecho, el evento se detuvo a la espera de tener información oficial del estado de salud de Patricio Toledo, luego de que fuera derivado a un centro de salud.

En el Claro Arena, por alto parlante se informó lo siguiente: “Queremos reiterarles por favor el llamado a mantenerse tranquilos y en respeto a la espera de novedades de salud de Patricio Toledo. Fue ingresado a un servicio médico y estamos esperando la información desde ese lugar para darles la información fidedigna respecto de su estado. Reiteramos nuestro agradecimiento al respeto en este momento que no esperábamos. Desde acá un aplauso de respeto y cariño a Patricio Toledo”.

Según ha trascendido en los últimos minutos, Toledo sufrió un infarto agudo al miocardio y logró ser reanimado exitosamente. Actualmente se mantiene estable.