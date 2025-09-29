Programación Mundial Sub 20 Chile: qué partidos se juegan este lunes y cuál irá por TV abierta

Rancagua y Talca albergarán los partidos del Mundial Sub 20 este lunes, donde iniciará la acción de los grupos E y F.

Este lunes continúa la acción en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 con la disputa de cuatro partidos.

Al igual que en los días anteriores, los duelos se jugarán en jornadas dobles, donde Rancagua y Talca tendrán sus respectivas jornadas inaugurales.

En el Estadio El Teniente, Francia y Sudáfrica abrirán los fuegos a las 17:00 horas. Posteriormente, Estados Unidos y Nueva Caledonia se enfrentarán para cerrar el primer día de competencia del Grupo E.

Por el Grupo F, Noruega chocará con Nigeria a las 17:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca, mientras que tres horas más tarde será el debut de Colombia, que se medirá ante Arabia Saudita.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 irá por TV abierta este lunes 29 de septiembre?

Durante esta jornada, Chilevisión transmitirá solo un duelo: Colombia vs Arabia Saudita, el cual también estará disponible en todas las plataformas digitales de la señal, tales como Chilevisión.cl y la app MiCHV.

Con respecto a los demás encuentros, estos se podrán ver en vivo por medio de la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

La programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este lunes 29 de septiembre: