Los motivos de la cancelación del amistoso entre la U Católica y la Selección de Uruguay en el Claro Arena

Cruzados emitió un comunicado anunciando la cancelación del encuentro, que estaba pactado para el próximo 12 de octubre.

Luego de que la U Católica anunciara un amistoso internacional con la Selección de Uruguay para realizar la inauguración oficial del Claro Arena, finalmente este martes dieron a conocer que dicho encuentro no se llevará a cabo.

El duelo estaba programado para el domingo 12 de octubre a las 20:00 horas en el remodelado estadio de la institución cruzada, el cual sería el primer partido de carácter internacional que se jugaría en el recinto.

Lo anterior, generó expectación en los hinchas de la UC, pese a que el combinado charrúa que viajaría a Chile sería conformado solamente por jugadores del medio local.

U Católica cancela amistoso contra Selección de Uruguay

Sin embargo, esto no sucederá, ya que según informó Cruzados a través de un comunicado, “el partido amistoso del próximo domingo 12 de octubre, en Claro Arena, entre Universidad Católica y una Selección uruguaya, integrada por jugadores de sus competencias locales, ha sido cancelado”.

“Esta decisión responde a razones de fuerza mayor que imposibilitan la realización de dicho encuentro deportivo de carácter amistoso”, explicaron desde San Carlos de Apoquindo.

Siguiendo en esa línea, detallaron que dicha determinación fue consensuada entre Cruzados y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

De esta forma, la U Católica descartó “la disputa de un partido amistoso en esta fecha. Sin embargo, las partes se comprometen a analizar a futuro, bajo las condiciones que oportunamente se pacten, un encuentro en pos del mantenimiento de las buenas relaciones institucionales entre las partes”.