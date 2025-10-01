Programación Mundial Sub 20 Chile: qué partidos se juegan este miércoles 1 de octubre y cuál se transmitirá por TV abierta

España, México, Brasil, Argentina, entre otros, saltan a la cancha este miércoles para intentar acercarse a la clasificación a octavos en el Mundial Sub 20.

Continúa la acción del Mundial Sub 20 de Chile 2025 este miércoles 1 de octubre con la disputa de cuatro partidos, que comienzan a definir la suerte de los grupos C y D.

Al igual que este martes, el Estadio Nacional de Santiago y el Elías Figueroa de Valparaíso serán el epicentro del fútbol juvenil durante esta jornada.

En el coloso de Ñuñoa, España y México animarán el primer duelo del día a las 17:00 horas. Los europeos necesitan ganar sí o sí para tener chances de clasificar, luego de sufrir una sorpresiva derrota ante Marruecos. Los Aztecas, por su parte, buscarán sumar nuevas unidades tras su correcta presentación frente a Brasil.

Tras este encuentro, la Verdeamaerela enfrentará a Marruecos, cuya selección buscará sellar su pase a la siguiente ronda.

Por otro lado, en Valparaíso, Italia y Cuba se medirán en primer turno, para luego dar paso al partido entre Argentina y Australia.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 irá por TV abierta este miércoles 1 de octubre?

Este miércoles 1 de octubre, Chilevisión transmitirá solo un encuentro: Argentina vs Australia, que también estará disponible en todas las plataformas digitales de la señal, tales como Chilevisión.cl y la app MiCHV.

Con respecto a los demás partidos, estos se podrán ver en vivo mediante la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

Esta es la programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este miércoles 1 de octubre: