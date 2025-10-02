Chile vs Egipto: a qué hora y dónde ver en vivo el crucial partido del Mundial Sub 20

Chile salta a la cancha con la urgencia de sumar puntos para buscar su clasificación a los octavos de final de la cita planetaria.

La Roja tendrá un duro desafío este viernes cuando enfrente a Egipto en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Tras la última derrota ante Japón, los dirigidos por Nicolás Córdova saltan a la cancha con la urgencia de sumar puntos para continuar con vida en el certamen planetario.

Previo a este compromiso se oficializó un duro golpe a la escuadra nacional, debido a que se confirmaron dos bajas para lo que resta del torneo: Emiliano Ramos y Matías Pérez, quienes sufrieron un desgarro tras haber sido titulares en los dos primeros partidos.

De momento, el Grupo A lo lidera Japón con 6 puntos, seguido de Chile y Nueva Zelanda con 3, y Egipto cierra la zona con cero unidades, aunque sigue con chances de instalarse en la segunda fase, considerando que clasifican los dos primeros del grupo más los cuatro mejores terceros del torneo.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs Egipto en el Mundial Sub 20

Chile enfrentará a Egipto por la fecha 3 del Grupo A del Mundial Sub 20 este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Este crucial duelo se transmitirá en vivo por TV abierta a través de Chilevisión, mientras que por cable se podrá ver en DSports de DirecTV. De manera online, el encuentro estará disponible por medio de DGO y las plataformas digitales de CHV.