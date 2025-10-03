Con diversos cambios: esta sería la formación de Chile ante Egipto en el Mundial Sub 20

Nicolás Córdova prepara varias modificaciones (algunas obligadas) para salir en busca de la clasificación frente a Egipto.

La Roja se juega la vida esta noche frente a Egipto por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde tiene la obligación de sumar puntos para avanzar a los octavos de final.

De momento la Selección Chilena se encuentra en el segundo puesto del Grupo A con tres puntos, abajo de Japón que tiene seis y sobre Nueva Zelanda y Egipto, que cuentan con tres y cero unidades, respectivamente.

Producto de lo anterior, los dirigidos por Nicolás Córdova llegan a esta instancia con la urgencia de ganar para asegurar su paso a la siguiente ronda, considerando que avanzan los dos primeros de la zona, más los cuatro mejores terceros. En este último caso, necesitarían al menos empatar.

La formación de Chile para enfrentar a Egipto en el Mundial Sub 20

Frente a este crucial duelo, el DT de La Roja Sub 20 trabajó una nueva formación, moviendo la pizarra ante los cambios obligados, luego de las bajas que sufrió tras el último encuentro con Japón.

Matías Pérez y Emiliano Ramos, quienes habían sido titulares en los dos primeros partidos del certamen juvenil, sufrieron desgarros y se perderán el resto de la competición.

En su lugar, Córdova optaría por incorporar a Milovan Celis y Vicente Álvarez para suplir sus posiciones y con el objetivo de mejorar el rendimiento del equipo. Sumado a ello, saldría de la alineación Willy Chatiliez para dar su lugar a Rodrigo Godoy.

Considerando lo anterior, Chile enfrentaría a Egipto con una formación compuesta por: Sebastián Mella en el arco; Felipe Faúndez, Milovan Celis, Ian Garguez, Patricio Romero en defensa; Mario Sandoval, Agustín Arce, Lautaro Millán en el mediocampo; Vicente Álvarez, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy en delantera.

El trascendental compromiso se disputará este viernes 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.