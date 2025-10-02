Nicolás Córdova se defiende con “métricas” de las críticas a su proceso: “La evaluación es injusta”

El entrenador de Chile Sub 20 apeló a la lluvia de centros y a la efectividad de los pases ante Japón para defender su labor.

Nicolás Córdova salió al paso de los cuestionamientos recibidos por el discreto nivel mostrado por la Selección Chilena en el Mundial Sub 20, y se defendió de sus críticos apelando a “las métricas” del plantel ante sus rivales.

En conferencia de prensa, Córdova sostuvo que “las métricas que tienen ustedes son distintas a las de nosotros. Nosotros evaluamos espacios, dónde juega el equipo”.

“La realidad es que con Japón fue un partido súper parejo, ellos tuvieron 12 llegadas, nosotros 10. Tuvimos el 63% de posesión y ellos el 37. Le quitamos lo mejor que tienen, la velocidad de los pases. Ellos tuvieron el 63% de efectividad de pases, y nosotros 87. Tiramos 38 centros contra 10. No pueden decirme que no hay una propuesta. Es súper injusto lo que están haciendo”, argumentó el entrenador nacional.

En esta línea, planteó que “efectivamente no ganamos, eso se acepta, hay que trabajar mucho, pero de ahí decir que no hay propuesta, que no hay trabajo, eso es porque tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra”.

Junto con ello, Nicolás Córdova se defendió del nivel mostrado por la Selección sub 20, la cual dirige hace dos años con resultados mediocres, apuntando a que Japón lleva adelante un proyecto de 25 años.

“Estamos hablando también, y eso es otro tema a evaluar, contra un proyecto que lleva 25 años. Estos chicos entran a los 8 o 9 años a la selección de Japón y les enseñan a jugar fútbol, y nosotros llevamos dos años con ellos, en un fútbol que tiene medio abandonado el fútbol joven“, precisó.

“La evaluación la encuentro injusta, la acepto porque es lo que hay, pero la verdad no le doy mayor importancia, porque sé que lo que estamos haciendo es a largo plazo y estamos haciendo un muy buen proceso, en algún momento va a aparecer, lo garantizo”, reiteró Nicolás Córdova, quien este viernes se puede despedir tempranamente del Mundial sub 20 ante Egipto.