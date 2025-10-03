Programación Mundial Sub 20 Chile: qué partidos se juegan este viernes 3 de octubre y dónde verlos

Este viernes 3 de octubre se definen los grupos A y B, donde La Roja se juega el todo por el todo contra Egipto.

Continúa la acción del Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde este viernes 3 de octubre se definirán los grupos A y B, cuyo marco tendrá a La Roja como protagonista de uno de los cuatro partidos que se juegan hoy.

Esta jornada se desarrollará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso y en el Estadio Nacional de Santiago.

El primer grupo en definirse será el B, que tendrá a Panamá enfrentando a Corea del Sur en Valparaíso a las 17:00 horas. En simultáneo, Paraguay hará lo propio contra Ucrania en el coloso de Ñuñoa.

Tras ello, será el turno del Grupo A, que a las 20:00 horas tendrá a Chile chocando contra Egipto en el Estadio Nacional, con el objetivo de instalarse en los octavos de final de la cita planetaria. En paralelo, Nueva Zelanda intentará dar el batacazo ante Japón en el Elías Figueroa.

El partido del Mundial Sub 20 que se transmitirá por TV abierta este viernes 3 de octubre

Este viernes 3 de octubre, Chilevisión transmitirá solo un compromiso: Chile vs Egipto, que también estará disponible en todas las plataformas digitales del canal, tales como Chilevisión.cl y la app MiCHV.

En cuanto a los demás partidos, estos se podrán ver en vivo mediante la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

Esta es la programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este viernes 3 de octubre: