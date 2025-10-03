Qué pasa si Chile gana, empata o pierde con Egipto en el Mundial Sub 20: los resultados que necesita para clasificar a octavos

Esta noche será clave para definir el futuro de Chile en el Mundial Sub 20, donde se pueden producir diversos escenarios.

Este viernes, La Roja vuelve a la cancha para enfrentar a Egipto por la tercera fecha del Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde buscará instalarse en los octavos de final del certamen.

Actualmente, la Selección Chilena se encuentra en el segundo puesto del Grupo A con tres puntos, mientras que el conjunto africano está en la última posición tras caer ante Japón y Nueva Zelanda.

Esta jornada será clave, ya que hay muchos escenarios que se podrían dar esta noche, en la cual los dirigidos por Córdova se medirán contra los faraones en el Estadio Nacional, al mismo tiempo en que Japón lo hará con Nueva Zelanda en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, cuyo resultado también es muy importante.

Los escenarios de Chile y los resultados que necesita para clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20

¿Qué pasa si Chile le gana a Egipto?

Si La Roja Sub 20 se impone sobre Egipto alcanzaría los seis puntos y sin importar lo que suceda en el otro duelo, sellaría su paso a octavos, ya sea como segundo o como mejor tercero. Para que esto último ocurra, Nueva Zelanda tendría que derrotar a Japón y superar la diferencia de goles que tiene el equipo de todos.

¿Qué pasa si Chile empata contra Egipto?

En caso de que la Selección Chilena iguale frente a Egipto, deberá estar pendiente del otro partido del grupo y esperar que Nueva Zelanda no gane para avanzar como segundo. Si los oceánicos vencen a Japón, Chile quedaría tercero y muy bien posicionado para avanzar a octavos como uno de los mejores terceros.

¿Qué pasa si Chile Sub 20 pierde?

En caso de que Chile pierda ante Egipto por un gol, debe esperar que Japón le gane a Nueva Zelanda para avanzar como segundo o tercero, ya que los puestos se definirían por diferencia de gol al haber un triple empate en puntaje.

Si La Roja pierde y Nueva Zelanda empata o gana, queda en el último lugar del grupo, ya que prevalecería el enfrentamiento directo, el cual beneficia a Egipto.

En caso de que el equipo nacional pierda por dos goles o más, es muy probable que quede en el cuarto puesto por diferencia de gol. Si este es el escenario, necesitaría que Japón golee a Nueva Zelanda.