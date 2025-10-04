Se define el rival de Chile en el Mundial Sub 20: los partidos que se juegan hoy 4 de octubre y cuál va por TV abierta

Este sábado 4 de octubre se disputan cuatro partidos decisivos en los grupos C y D, donde La Roja conocerá a su rival de octavos de final.

Comienzan a definirse a los clasificados a octavos de final en el Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde los grupos C y D tendrán una jornada decisiva con la disputa de cuatro partidos en el Estadio Nacional de Santiago y en el Elías Figueroa de Valparaíso.

En primer turno, se definirá el Grupo C, que tendrá a España enfrentando a Brasil en el coloso de Ñuñoa, donde ambas selecciones están empatadas con un punto.

En simultáneo, México se medirá ante Marruecos, con el objetivo de abrochar el segundo lugar y sacar pasajes a octavos. Si esto sucede, sería el próximo rival de Chile, ya que el 2° del A se empareja con el 2° del C. El cuadro africano, por su parte, ya aseguró el primer puesto.

Más tarde, Australia chocará contra Cuba en Santiago, mientras que Valparaíso, Argentina jugará contra Italia, quienes lucharán por el liderato del Grupo D.

El partido del Mundial Sub 20 que se transmitirá por TV abierta este sábado 4 de octubre

Este sábado 4 de octubre, Chilevisión transmitirá solo un compromiso: Argentina vs Italia, que también estará disponible en las plataformas digitales de la señal, como Chilevisión.cl y la app MiCHV.

En cuanto a los demás partidos, estos se podrán ver en vivo mediante la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

Esta es la programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este sábado 4 de octubre: