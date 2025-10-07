¿Córdova hará cambios? La formación de Chile para enfrentar a México por los octavos de final del Mundial Sub 20

La Roja Sub 20 salta a la cancha este martes para medirse ante los Aztecas, con el objetivo de meterse en los cuartos del certamen.

Este martes, La Roja se juega el todo o nada ante México en los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, luego de superar la fase de grupos gracias a las tarjetas amarillas.

El cuadro Azteca se instaló en esta instancia tras finalizar segundo del Grupo C, donde empató contra Brasil y España y le ganó a Marruecos, sumando un total de 5 puntos en el certamen.

En este contexto, el DT de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, anticipa un partido muy complicado, teniendo en cuenta que el rival a jugadores como Gilberto Mora en sus filas, quien de momento es el goleador del certamen. “México es un rival muy complejo, que ha variado sistemas, que tiene jugadores de muy buen pie y que llevan mucho rato jugando en los principales equipos de liga mexicana. Se viene complejo, un partido abierto porque ellos proponen muchísimo”, expuso.

La formación de Chile para enfrentar a México por los octavos del Mundial Sub 20

Para el duelo de hoy, el entrenador de Chile presentaría una formación con solo un cambio: Francisco Marchant tomaría el lugar de Vicente Álvarez.

De esta manera, Chile enfrentaría a México con: Sebastián Mella en el arco; Felipe Faúndez, Milovan Celis, Nicolás Suárez, Ian Garguez y Patricio Romero en defensa; Javier Cárcamo, Lautaro Millán y Agustín Arce en el mediocampo; Francisco Marchant y Juan Francisco Rossel en la delantera.

Por su parte, el director técnico del conjunto mexicano, Eduardo Arce, presentaría un once titular con: Emmanuel Ochoa en el arco; Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Everardo López en defensa; Alexei Domínguez, César Garza, Diego Sánchez, Obed Vargas, Elías Montiel en el mediocampo; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez en el ataque.

Para este duelo, las tarjetas amarillas no salvarán al equipo nacional, ya que en caso de empate en los 90 minutos, el partido tendrá un alargue de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad, todo se definirá a través de los penales.

Si Chile logra derrotar a México, en los cuartos de final chocaría con el ganador de la llave entre Argentina y Nigeria.