Programación Mundial Sub 20 Chile: los partidos que se juegan hoy, 8 de octubre, y cuál va por TV abierta

Sigue la acción del Mundial Sub 20 con la disputa de cuatro partidos válidos por los octavos de final.

Tras la eliminación de La Roja, el Mundial Sub 20 de Chile 2025 continúa su curso con una nueva jornada de llena de fútbol, donde se disputarán cuatro partidos por los octavos de final.

Este miércoles el Estadio Nacional de Santiago y el Estadio Fiscal de Talca albergarán los encuentros.

En primer turno, Argentina chocará con Nigeria en el Estadio Nacional, cuyo duelo está programado a las 16:30 horas. A la misma hora, Colombia se medirá ante Sudáfrica.

Más tarde, a las 20:00 horas, Japón y Francia animarán un interesante duelo en el coloso de Ñuñoa, mientras que Paraguay enfrentará a Noruega en el recinto talquino.

¿Qué partidos del Mundial Sub 20 se transmitirán por TV abierta este miércoles 8 de octubre?

Este miércoles 8 de octubre, Chilevisión transmitirá solo un compromiso. Será Japón vs Francia, que también estará disponible en las plataformas digitales de la señal, como Chilevisión.cl y la app MiCHV.

Con respecto a los demás duelos, estos se podrán ver en vivo mediante la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

Esta es la programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este miércoles 8 de octubre: