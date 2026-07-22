Cómo sobrevivieron las tres personas que estaban desaparecidas en el Cajón del Maipo

Un helicóptero del GOPE que sobrevolaba la zona logró dar con el paradero de Martina Núñez Magdalena Retamal y El Chino.

Durante la mañana de este miércoles 22 de julio se confirmó el hallazgo de las tres personas que permanecían desaparecidas en el Cajón del Maipo desde el pasado jueves 16.

Martina Núñez Magdalena Retamal y El Chino se encuentran en “buen estado de salud” luego de varios días desde que se perdió contacto. La gran pregunta que todos se hicieron es cómo lograron sobrevivir.

Estas tres personas llegaron a un refugio ubicado en las Termas de Colina, logrando poder sobrellevar el sistema frontal que afectó a gran parte del país en los últimos días. Esto gracias a que Nano lo dejó abierto para quien lo necesitara.

“Gracias a Dios estaban en el refugio, ahí había comida, había leña, había de todo, así que… ¡Qué bueno! Había frazadas, mantas, habitaciones bien cerradas, leña también había“, declaró este hombre en Contigo en la Mañana.

En esa misma línea, indicó que “yo soy un hombre de montaña toda mi vida, mi padre nos dejó acá para toda la vida, felices. Y la obligación de nosotros es resguardar vidas, o sea, la montaña siempre trae sus consecuencias peligrosas“.

Estas tres personas que estaban desaparecidas en el Cajón del Maipo lograron ser ubicadas gracias a un helicóptero del GOPE que sobrevolaba la zona.

“Ahí logran identificar. Está el contacto en el aire, luego el contacto personal. Sacan al hombre primero (el Chino) y están haciendo las otras diligencias para sacar a las otras personas que están ahí. Lo importante es que están bien”, indicó el capitán Daniel Medina.