El último adiós al entrenador de Boca Jrs: los detalles del velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Boca Juniors dejó el estadio a disposición para la despedida del histórico entrenador, quien falleció este miércoles a los 69 años.

Gran conmoción ha causado en el fútbol argentino y sudamericano la muerte de Miguel Ángel Russo, quien dejó este mundo este miércoles 8 de octubre a los 69 años.

El histórico entrenador tendrá su último adiós en La Bombonera, Estadio de Boca Juniors, club en el cual logró su título más preciado: la Copa Libertadores 2007, que tuvo a Juan Román Riquelme (actual presidente) como la máxima figura.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, detalló la institución a través de un comunicado.

En este marco, señalaron que “para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

Producto de lo anterior, Juan Román Riquelme dispuso que el club quedara totalmente a disposición de la familia de Miguel Ángel Russo para organizar el velatorio. Según información preliminar, la despedida se llevaría a cabo en el hall central del estadio, aunque se están ultimando detalles, puesto que el ingreso principal del recinto se encuentra en obra.

De esta forma, el equipo Xeneize permitirá que los hinchas, jugadores y el círculo cercano del histórico DT le rindan homenaje a uno de los entrenadores más importantes del fútbol sudamericano, que también dejó su huella en Estudiantes de la Plata, Rosario Central, Vélez, San Lorenzo, Alianza Lima y la U de Chile.