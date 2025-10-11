Ruud van Nistelrooy fue visto en partido del Ascenso: la razón por la que se encuentra en Chile

El otrora delantero ya había sido visto en el triunfo de La Roja ante Perú en La Florida.

Una inesperada figura del fútbol mundial se robó las miradas esta tarde en el estadio Municipal de San Bernardo. Ruud van Nistelrooy, histórico delantero neerlandés y actual entrenador, asistió al encuentro entre Magallanes y Santiago Morning por la fecha 27 del Ascenso.

El ex jugador, recordado por su paso por clubes como Manchester United y Real Madrid, planificó su viaje a Chile para visitar a su amigo Cristian Ogalde, propietario del club carabelero. No era su primera aparición en canchas nacionales: días atrás también fue visto en el triunfo de la selección chilena ante Perú en La Florida.

“Es mi primera vez en Chile. Vine a visitar a un gran amigo, Cristian Ogalde, a quien conozco hace más de 25 años. Tenía muchas ganas de conocer su club, su ciudad y también disfrutar del Mundial Sub 20“, comentó Van Nistelrooy en diálogo con TNT Sports.

Durante la conversación, el otrora goleador recordó con afecto su relación con Manuel Pellegrini, quien lo dirigió en el Real Madrid y en el Málaga, club donde puso fin a su carrera en 2012. “Fue un entrenador muy importante en mi carrera, siempre mantuvimos contacto y lo visité en Betis. Me ayudó a cerrar mi etapa como jugador y a iniciar mi camino como entrenador“, señaló.

El neerlandés profundizó en esa etapa de transición: “Era muy importante en el final de mi carrera como futbolista, me ayudó mucho en ese proceso y luego en empezar a entrenar, realmente era quien me ayudó a dejar el fútbol y entrar como entrenador“.

Consultado sobre un eventual arribo de Pellegrini a la banca de la Roja, Van Nistelrooy respondió con humor y admiración: “Es normal como chileno, la experiencia que tiene, el éxito que tiene en todos los equipos que entrena, en un país como Chile es normal que desees un entrenador como Manuel… si me llama Manuel para ser asistente de Chile, me puede llamar“, dijo entre risas.

El ex artillero se llevó los aplausos de los hinchas presentes, dejando una postal inesperada en la jornada de Primera B.