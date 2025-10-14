Secciones
Suscripciones Papel Digital Newsletters
Deportes

Alejandro Tabilo se impone en un sufrido debut en el Challenger de Olbia y ya tiene rival para los octavos

Alejandro Tabilo sufrió más de la cuenta ante el 442° del mundo y avanzó a la siguiente ronda del certamen italiano.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Alejandro Tabilo (73° ATP) anotó un triunfo en su debut en el Challenger de Olbia, Italia, luego de imponerse en primera ronda sobre el tenista local Lorenzo Carboni (442°).

La primera raqueta nacional sufrió más de lo esperado ante el joven de 19 años y lo venció por 4-6, 6-3 y 7-6 (4) en dos horas y 31 minutos.

El inicio fue complicado para Tabilo, quien vio como su rival proveniente de la qualy se llevó el primer set por 6-4. Tras ello, el chileno se recuperó y estiró la definición al quedarse con el segundo parcial por 6-3.

El desarrollo del tercer set fue bastante parejo, situación por la cual tuvieron que desempatar a través del tiebreak, donde Jano sacó a relucir su experiencia para imponerse por 7-4.

Cómo queda Alejandro Tabilo en el ranking ATP y su próximo desafío en el Challenger de Olbia

Ahora, por los octavos de final del Challenger de Olbia, Alejandro Tabilo se medirá contra el estonio Daniil Glinka (293°), en lo que será el primer duelo entre ambos.

A pesar de esta victoria, la primera raqueta nacional está bajando al puesto 75° del ranking en vivo, debido a que aún debe defender 42 puntos ATP esta semana.

Notas relacionadas

Jaime Gazmuri: “TVN necesita de un gran acuerdo nacional”
Cultura

Jaime Gazmuri: “TVN necesita de un gran acuerdo nacional”

El nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile retoma un vínculo que lo acompaña desde los años noventa, cuando participó en la redacción de la ley que dio origen al modelo de televisión pública. Dice que el canal logrará en 2026 financiar su programación, pero que la deuda acumulada y el futuro de la red pública en el mundo digital dependen de una nueva ley. “Y esa tarea no es del directorio ni mía: es del Congreso y del Gobierno”, asegura.

Claudia Guzmán