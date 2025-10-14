Alejandro Tabilo se impone en un sufrido debut en el Challenger de Olbia y ya tiene rival para los octavos

Alejandro Tabilo sufrió más de la cuenta ante el 442° del mundo y avanzó a la siguiente ronda del certamen italiano.

Alejandro Tabilo (73° ATP) anotó un triunfo en su debut en el Challenger de Olbia, Italia, luego de imponerse en primera ronda sobre el tenista local Lorenzo Carboni (442°).

La primera raqueta nacional sufrió más de lo esperado ante el joven de 19 años y lo venció por 4-6, 6-3 y 7-6 (4) en dos horas y 31 minutos.

El inicio fue complicado para Tabilo, quien vio como su rival proveniente de la qualy se llevó el primer set por 6-4. Tras ello, el chileno se recuperó y estiró la definición al quedarse con el segundo parcial por 6-3.

El desarrollo del tercer set fue bastante parejo, situación por la cual tuvieron que desempatar a través del tiebreak, donde Jano sacó a relucir su experiencia para imponerse por 7-4.

Cómo queda Alejandro Tabilo en el ranking ATP y su próximo desafío en el Challenger de Olbia

Ahora, por los octavos de final del Challenger de Olbia, Alejandro Tabilo se medirá contra el estonio Daniil Glinka (293°), en lo que será el primer duelo entre ambos.

A pesar de esta victoria, la primera raqueta nacional está bajando al puesto 75° del ranking en vivo, debido a que aún debe defender 42 puntos ATP esta semana.