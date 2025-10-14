Víctor Sikosis Valenzuela, el chileno que peleará por entrar a la UFC en el DWCS

Víctor Valenzuela buscará su contrato en la UFC esta noche ante un duro rival que llega invicto a esta instancia.

Este martes todos los fanáticos de las MMA en Chile estarán atentos al combate de Víctor Sikosis Valenzuela, quien subirá al octágono del Dana White’s Contender Series con el objetivo de ganarse un contrato en la UFC y sumarse a Ignacio Jaula Bahamondes.

Tal como hace unas semanas lo intentó Christopher Tanke Ewert, un nuevo chileno saldrá a buscar su ingreso a la compañía de MMA más grande del mundo.

Para ello no solo necesita imponerse en la pelea, sino que también debe realizar una gran performance para llamar la atención de Dana White y le ofrezca ser parte de la UFC.

Víctor Valenzuela llega a esta instancia con un registro de 12 victorias y 3 derrotas, donde ha exhibido un estilo basado en la presión y el volumen de kickboxing en todo el cuerpo. El luchador nacional tendrá esta importante oportunidad tras lograr seis triunfos consecutivos, donde destaca el brutal TKO que le propinó a Bruce Whitehead en su último enfrentamiento.

¿Su rival? No será nada fácil. En frente tendrá al striker brasileño Michael Oliveira, quien llega con ocho victorias (siete de ellas por KO) y cero derrotas.

Cuándo, a qué hora y dónde ver la pelea del chileno Víctor Valenzuela en UFC Dana White’s Contender Series

La pelea del chileno Víctor Sikosis Valenzuela y el Michael Oliveira en el UFC Dana White’s Contender Series se llevará a cabo este martes 14 de octubre a partir de las 20:00 horas (de Chile).

Durante esta jornada se realizarán seis combates, donde Valenzuela saldrá al octágono en el tercer turno, por lo que podría ver acción media hora o 45 minutos después de iniciado el evento.

El evento Dana White’s Contender Series se podrá ver en vivo a través de Disney+ y UFC Fight Pass.