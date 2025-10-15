El millonario valor del cinturón que ganó Stephanie Vaquer en Crown Jewel y lo que sigue para ella en WWE

La Primera consiguió un nuevo título el reciente fin de semana y se quedó con el costoso cinturón que fue fabricado exclusivamente para el evento.

Stephanie Vaquer se ha consolidado como una de las luchadoras más importantes del mundo, luego de que el reciente fin de semana lograra un nuevo título en el evento Crown Jewel Perth 2025 de WWE.

La luchadora chilena se impuso ante la estadounidense Tiffany Stratton en el combate de “campeona vs campeona” y se quedó con el cinturón que se fabricó especialmente para este show.

En este contexto, ha llamado la atención lo lujoso que es el nuevo título de Stephanie Vaquer, por lo que diversos medios especializados han revelado el valor que tendría.

El millonario valor del cinturón que ganó Stephanie Vaquer en WWE

De acuerdo al sitio Sportskeeda, el título de Crown Jewel femenino contiene 50 quilates de diamantes y más de 3.000 piedras preciosas.

Considerando lo anterior, el valor del cinturón de Stephanie Vaquer superaría el millón de dólares (960 millones de pesos chilenos).

La diferencia del cinturón femenino con el masculino es mínima. Según el citado medio, el título que ganó Seth Rollins tiene 3.356 piedras incrustadas, mientras que el de Vaquer tiene 3.273, por lo que es un poco más costoso.

Tras conquistar un nuevo campeonato, La Primera se prepara para su siguiente desafío en WWE, donde Roxanne Pérez aparecería como su próxima retadora, luego de que la interrumpiera y la confrontara en el último episodio de RAW.