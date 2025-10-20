Reprograman el partido de Coquimbo y O’Higgins: cuándo podría salir campeón el pirata

Originalmente, el duelo entre O’Higgins y Coquimbo estaba programado para el sábado 25 de octubre, en el estadio El Teniente, en Rancagua.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió reprogramar el partido entre O’Higgins y Coquimbo, en el que el equipo pirata podría coronarse campeón del torneo 2025.

Sin embargo, este fin de semana se disputará una nueva edición del clásico universitario y, dependiendo de ese resultado y del que obtenga Coquimbo en su visita, el cuadro nortino podría ganar el título varias fechas antes del fin del torneo.

Cuándo se jugará el partido entre Coquimbo y O’Higgins

De acuerdo con lo informado por la ANFP, el partido entre el equipo pirata y el cuadro minero se reprogramó para el domingo 26 de octubre, a las 18:30 horas.

Por su parte, el clásico universitario se jugará el domingo a las 12:30 horas del mismo domingo, en el Claro Arena.

Coquimbo lidera la tabla de posiciones con 59 puntos, seguido por Universidad Católica, con 45, ambos con 24 partidos disputados. La U, en tanto, ocupa el quinto puesto, con 42 puntos y un partido menos.

De esta forma, para titularse campeón en esta fecha, Coquimbo Unido necesita derrotar a O’Higgins y que el clásico universitario termine en empate.