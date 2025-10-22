El notable registro de Lanús que preocupa a U de Chile en Copa Sudamericana

Además del gran momento que atraviesa el equipo de Mauricio Pellegrino, los granates poseen un increíble récord en el plano internacional.

Este jueves la U de Chile buscará dar el primer golpe en las semifinales de Copa Sudamericana cuando enfrente a Lanús de Argentina en el Estadio Nacional, cuyo duelo será a puertas cerradas debido a la sanción que impuso Conmebol.

El escenario no será nada fácil para los Azules, ya que del otro lado, los granates llegan con confianza tras eliminar a Fluminense en Brasil. Además, en el plano local se encuentran en un gran momento, registrando tres victorias en su últimos tres compromisos y un invicto que se extiende por ocho partidos.

De hecho, se ubican en la segunda posición de su zona en el torneo argentino con 26 puntos en 13 partidos jugados, anotando 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

En este contexto, Lanús aterrizó en Chile con el objetivo de obtener un buen resultado para cerrar la llave a su favor en suelo trasandino.

El notable registro de Lanús previo a la semifinal de Copa Sudamericana ante U de Chile

Además del gran momento que atraviesa el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino, en el ámbito internacional poseen un increíble registro en el marco de semifinales.

A lo largo de su historia, Lanús ha jugado seis semifinales en torneos Conmebol, donde ha ganado cinco de ellas, de las cuales tres enfrentamientos fueron en Copa Sudamericana.

Considerando lo anterior, frente a La U será la cuarta semifinal que disputará el cuadro argentino en Sudamericana. La primera fue en 2013, cuando venció a Libertad de Paraguay por un marcador global de 4-2. Posteriormente, alzó el título ante Ponte Preta de Brasil.

En 2020 también se instaló en esta instancia y dejó en el camino a Vélez Sarsfield, sin embargo, en la final cayó frente a Defensa y Justicia.

Cuatro años después volvió a instalarse entre los cuatro mejores, donde enfrentó a Cruzeiro, cuyo equipo se impuso por 2-1, eliminando a los granates de dicho certamen, quienes firmaron su única caída en esta instancia en el ámbito internacional.

Cuándo juega La U vs Lanús

La ida de las semifinales de la Copa Sudamericana se disputará este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional, cuyo enfrentamiento se podrá ver por ESPN, DSports, Disney+ y DGO.