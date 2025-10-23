Esta es la formación de la U de Chile que busca dar el primer golpe ante Lanús en Copa Sudamericana

El entrenador Gustavo Álvarez zanjó la principal duda que tenía y ya tiene todo listo para enfrentar a Lanús esta tarde en el Estadio Nacional.

La U de Chile nuevamente salta a la cancha en busca del sueño continental cuando este jueves se mida ante Lanús de Argentina por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, donde el DT de los Azules ya tendría definida la formación.

En el Estadio Nacional, que no tendrá la presencia de público en las tribunas, la Universidad de Chile intentará dar el primer golpe de la llave para acercarse a la gran final del certamen que se disputará en Asunción, Paraguay.

Por otro lado, Lanús llega inspirado a este encuentro con la intención de sacar un buen resultado que le permita sellar la serie en suelo trasandino. Esta instancia se le da bien a los granates, ya que de las seis semifinales Conmebol que han jugado, han ganado cinco de ellas.

La formación de la U de Chile para el choque ante Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana

En la previa a este duelo, solo surgía una duda en la formación de la U, la cual tenía que ver si Nicolás Guerra o Lucas di Yorio sería el centrodelantero que iría de la partida.

Sin embargo, esto incógnita se zanjó con el equipo que Gustavo Álvarez ha probado en las últimas prácticas, el cual no varía mucho con respecto a las oncenas que ha presentado el cuadro universitario en los últimos partidos internacionales.

Considerando lo anterior, la formación de la U de Chile para enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana sería con: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en la delantera.

Por su parte, el entrenador del conjunto argentino, Mauricio Pellegrino presentaría una alineación con: Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina, Agustín Cardozo en la contención; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera más adelantados; Walter Bou en la ofensiva.

El horario del duelo de U de Chile vs Lanús por las semis de Copa Sudamericana

El partido de la U de Chile vs Lanús por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana se disputará este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional de Ñuñoa.

A diferencia de los duelos anteriores, la totalidad de las semifinales de Copa Sudamericana se transmitirán a través de dos señales: ESPN y DSports de DirecTV. Vía streaming, los cruces se podrán ver en vivo por medio de Disney+ y DGO.

En cuanto a la semifinal de vuelta entre Lanús y La U, esta será el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas.