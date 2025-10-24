La grave denuncia del capitán de Lanús contra el árbitro tras el empate ante U de Chile en Copa Sudamericana

En el conjunto trasandino quedaron muy molestos tras el empate de La U en el último suspiro del partido.

Tras comenzar 0-2 abajo, la U de Chile igualó el marcador ante Lanús en el último suspiro y sigue con vida en la Copa Sudamericana 2025 de cara al partido de vuelta.

Este duelo no estuvo exento de polémicas y tuvo un final caliente. Lo anterior, debido a que desde el conjunto granate continúan reclamando el penal que significó el empate 2-2 de La U.

Bajo este contexto, el capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz, realizó una fuerte denuncia contra el árbitro brasileño del cotejo, Anderson Daronco.

La grave denuncia del capitán de Lanús contra el árbitro tras el penal que le cobró a U de Chile en la ida de la semifinal de Copa Sudamericana

Tras el partido, el defensor central del conjunto argentino conversó con la prensa en zona mixta y aseguró: “Me parece lamentable. Y encima, desde que arrancó el segundo tiempo el árbitro me venía diciendo le voy a cobrar penal al 30, en todas las jugadas me decía lo mismo y terminó haciendo lo que me había prometido”.

A lo que agregó: “Me lo dijo tres o cuatro veces, pregúntenle a él (Anderson Daronco) si no me decía eso”.

Con respecto a la jugada a la que hace alusión Izquierdoz, esta se registró en los descuentos, cuando solo quedaban segundos para que acabara el partido.

Allí, se realizó un tiro de esquina que cabecea Matías Zaldivia y le da en el brazo de Agustín Cardozo, el cual no se encontraba en una posición natural.

Sin embargo, lo que reclaman en Lanús es que el defensor de Universidad de Chile saltó por detrás de Cardozo y apoyó sus dos manos sobre los hombros del jugador. Es decir, acusan que hubo falta previa.

Lo anterior desató una gran polémica, ya que ni siquiera hubo llamado del VAR y los jugadores terminaron discutiendo dentro del gramado del Estadio Nacional.