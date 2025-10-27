Coquimbo Unido a un paso del título: así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 25

Coquimbo Unido sumó su decimotercer triunfo consecutivo en la fecha 25 del fútbol chileno, a la espera de que Colo Colo cierre la jornada este lunes recibiendo a Deportes Limache.

La Liga de Primera del fútbol chileno entró en recta final, donde Coquimbo Unido quedó a un paso de coronarse campeón por primera vez, mientras que los otros clubes continúan con la intensa lucha por clasificar a copas internacionales y por mantener la categoría.

En Rancagua, Coquimbo Unido se impuso ante O’Higgins por 1-0 y encadenó su decimotercer triunfo consecutivo y ya se prueba la corona de la Primera División. Por su parte, los Celestes siguen en el tercer lugar y se ilusionan con entrar a la Copa Libertadores en la próxima temporada.

Antes de ello, se llevó a cabo el Clásico Universitario, donde la UC venció por la mínima a la U de Chile en el Claro Arena. Teniendo un jugador menos por la expulsión de Gary Medel, el cuadro de la Franja sacó adelante el partido y está cada vez más cerca del Chile 2, que le permite ingresar directamente a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Con estos resultados, los Piratas se mantienen firmes en el liderato con 62 puntos, sacándole 14 de ventaja a su escolta, la U Católica. El podio lo completa O’Higgins con 44 unidades y más atrás está Audax Italiano con 43 (perdió con La Serena) y la Universidad de Chile con 42 puntos, pero con un partido menos.

La fecha 25 de la Liga de Primera del fútbol chileno aún no termina, puesto que falta que salga a la cancha Colo Colo, que este lunes recibe a Deportes Limache en el Estadio Nacional, con el objetivo de meterse en la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana.

Los resultados de la fecha 25 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Palestino 2-1 Everton.

Deportes La Serena 2-1 Audax Italiano.

Huachipato 1-1 Deportes Iquique.

Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile.

Unión La Calera 3-0 Ñublense.

Cobresal 1-0 Unión Española.

Coquimbo Unido 1-0 O’Higgins.

Colo Colo vs Deportes Limache.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la disputa de la fecha 25