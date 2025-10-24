Algunos exitosos y otros desechados: los ex entrenadores del fútbol chileno que brillan en Copa Libertadores y Sudamericana

Sin contar a Gustavo Álvarez en la U, son cuatro los entrenadores que brillan en el plano internacional. Uno de los casos más llamativos es el de Tiago Nunes, quien en mayo fue desechado por la UC y ahora está a un paso de la final de la Libertadores con Liga de Quito.

La Copa Sudamericana y la Libertadores entraron en en la recta final para definir a los mejores equipos del continente, donde cuatros entrenadores que pasaron por Chile buscan la gloria internacional, reviviendo recuerdos sobre la huella que dejaron dirigiendo a los clubes de nuestro país.

Tiago Nunes, Jorge Sampaoli, Gustavo Costas y Mauricio Pellegrino son protagonistas de las semifinales de dichos torneos Conmebol, quienes dejaron dispares sensaciones en sus respectivos pasos por el fútbol chileno.

El discreto paso de Tiago Nunes por la U Católica y cómo ahora está con un pie en la final de Copa Libertadores

Pese a llegar con un buen CV al cuadro precordillerano, el brasileño no logró convencer y dejó su cargo en la U Católica en mayo de este año. Su temporada fue discreta, lejos de la pelea por el título y eliminado de Copa Chile (grupos) y de Sudamericana (en fase previa).

Pese a ello, no le costó mucho encontrar trabajo y a las pocas semanas después arribó a la banca de Liga de Quito, cuyo equipo ha mostrado un gran desempeño en el ámbito internacional. Para meterse en semifinales, derribaron al vigente campeón Botafogo y a Sao Paulo.

Ahora, el conjunto ecuatoriano tiene un pie y medio dentro de la final de la Libertadores, puesto que en la ida se impusieron 3-0 sobre nada más ni nada menos que Palmeiras.

Gustavo Costas: de dirigir en La Cisterna a ganar la Sudamericana con Racing y alcanzar las semis de Libertadores

Otro técnico que está en la Copa Libertadores es Gustavo Costas, quien tuvo un breve paso por Palestino en 2022, donde los Árabes quedaron en puestos de Sudamericana.

Tras dirigir la Selección de Bolivia, Costas llegó a Racing, devolviéndole la identidad al equipo y coronándose campeón de la Sudamericana en 2024. Ahora sigue con vida en la Libertadores tras perder 1-0 en la ida de las semis ante Flamengo. Antes de ello, la Academia dejó en el camino a Vélez Sarsfield.

La llave especial de Mauricio Pellegrino

Con respecto a la Copa Sudamericana, Mauricio Pellegrino protagonizó un especial reencuentro con la U de Chile, club al que dirigió en 2023 y no tuvo los resultados esperados en medio de los años complejos que vivieron los Azules.

Tras ello, llegó al Cádiz de España y recaló en Lanús, donde se encuentra disputando las semifinales contra los universitarios. ¿El resultado de la ida? 2-2 y todo se define en la vuelta de la próxima semana.

Jorge Sampaoli se ilusiona con ganar una nueva Sudamericana, esta vez con Atlético Mineiro

Para cerrar, está Jorge Sampaoli, quien tuvo un exitoso paso por la U de Chile y en La Roja. El casildense fue tricampeón con los Azules y fue el artífice del mayor logro en su historia: la Sudamericana de 2011.

Tras ello se puso el buzo de La Roja, donde también hizo historia y se coronó campeón por primera vez de la Copa América en 2015.

Actualmente, Sampaoli se encuentra dirigiendo a Atlético Mineiro en las semifinales del certamen, donde rescató un empate en el último suspiro ante Independiente del Valle. Ahora, el cuadro brasileño buscará sellar su paso a la final jugando de local.