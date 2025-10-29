Brasil pone precio a su templo de fútbol: el Maracaná entra en venta por millonaria cifra

El Gobierno de Río de Janeiro busca desprenderse del estadio para reducir el déficit fiscal y aliviar una deuda millonaria.

El fútbol al mejor postor en Brasil. El Gobierno de Río de Janeiro dispuso a la venta el mítico estadio Maracaná en el marco de una serie de medidas que buscan reducir el gasto público, generando polémica en el debate público debido al valor histórico y cultural que posee el coloso del balompié carioca.

Así, el histórico recinto deportivo podría cambiar de dueños tras más de 70 años a cargo de las autoridades locales, tras ser inaugurado para el Mundial de 1950, cita donde también se inmortalizó el “Maracanazo” de Uruguay. La idea surge a partir de un plan que pretende desprenderse de 30 propiedades estatales para reducir el déficit fiscal.

“El Gobierno invierte una fortuna en el mantenimiento del Maracaná, unos 160.000 euros por partido“, explicó el presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Rodrigo Amorim. La cifra genera problemas al Estado de Río de Janeiro, que se ha encargado desde su apertura de los costos de construcción, remodelación y mantenimiento.

La posible venta del estadio podría generar un ingreso de unos 373 millones de dólares, sin embargo, la medida no busca generar ganancias, sino evitar pérdidas por obras abandonadas. Y es que el Estado de la capital turística mantiene una deuda de 1.890 millones de euros con el Gobierno Federal, la cual debe saldarse antes de 2026, según estipula el programa de reestructuración nacional.

“Es irrazonable que el Estado asuma gastos tan elevados para mantener el espacio, sin una solución definitiva que garantice la sostenibilidad“, añadió Amorim.

Pese a que la venta del Maracaná fue catalogada de forma “urgente“, desprenderse de el estadio no es sencillo. El coloso forma parte de una concesión vigente hasta 2044, otorgada al consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, cuyos dirigentes ya adelantaron que esperan que el contrato se cumpla hasta la fecha final pactada.