El fuerte impacto del castigo contra Santiago Morning en la Primera B: liguilla se podría posponer y Cobreloa podría ser campeón

Santiago Morning recibió un nuevo revés por parte del Tribunal de Disciplina y le restaron seis puntos. Cobreloa, que fue uno de los beneficiados, se ilusiona con quedar segundo, o incluso, protagonizar un partido de definición por el título.

Nuevamente el escritorio toma un rol fundamental en la Primera B, luego de que se diera a conocer el fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el cual provocó un gran impacto de la tabla de posiciones.

Producto de la presencia de Esteban Paredes en la banca de Santiago Morning, donde fue acusado de dar instrucciones técnicas sin estar habilitado para hacerlo en los duelos ante Cobreloa y Magallanes, el tribunal decidió restarle seis puntos al Chago e imponer una multa de 250 UF por la infracción en cada uno de estos encuentros.

Considerando que la Academia y los nortinos sumaron un triunfo 3-0, el conjunto loíno logró dar un gran salto en la tabla, lo cual podría cambiar todo en la definición del título y la liguilla.

El impacto que genera en la tabla de Primera B el fallo contra Santiago Morning

Lo anterior, debido a que Cobreloa se suma a la lucha entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, quienes este sábado se enfrentarán con la ilusión de obtener el título.

Los tres puntos que sumó el equipo de Calama, además de mejorar su diferencia de goles, ahora quedaron a solo dos puntos de los punteros. A una fecha del término de la fase regular, los loínos si logran una victoria ante Curicó Unido podrían asegurar el segundo puesto de la tabla si hay un ganador entre Copiapó y la U de Concepción.

De esta forma, clasificarían directo a las semifinales de la liguilla de Primera B, evitando los cuartos de final.

En caso de que haya un empate en Atacama, Cobreloa podría llegar incluso a disputar un partido de definición por el título ante Copiapó. Para que se de este escenario, deben imponerse por siete goles de diferencia frente a Curicó en la última fecha. Esto, teniendo en cuenta que el Campanil tiene +12 y Cobreloa +6.

Si los loínos no ganan, o si lo hacen por menos diferencia de goles, un empate entre Copiapó y Concepción estirarían la definición del título a un partido en cancha neutral.

Por otro lado, surge otro problema para la definición de la Primera B, ya que se podría posponer la liguilla, ya que deben esperar la apelación de Santiago Morning, debido a que aún tienen la opción de discutir la resolución en la Segunda Sala del tribunal.

Lo anterior, se suma al reclamo que los microbuseros realizaron al TAS por la resta de nueve puntos al inicio del torneo. De hecho, se espera que esta semana se entregue la respuesta, la cual podría generar un nuevo remezón en la tabla y la lucha por el descenso a Segunda División.

Así está la tabla de posiciones de la Primera B a una fecha del final