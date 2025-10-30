La férrea defensa de Cobresal tras demanda ante la FIFA que complicaría su permanencia en Primera División

Luego de que se diera a conocer una demanda contra Cobresal ante la FIFA por parte del delantero Franco García, el club que compite en la Liga de primera del fútbol chileno se defendió y emitió un contundente comunicado.

El futbolista argentino acusó al cuadro minero de no cumplir con el pago de la opción de compra por su pase, después de que él haya militado en sus filas entre 2023 y 2024. Además, denunció que parte de su contrato no fue presentado ante la ANFP, cuya falta podría ser sancionada con el descenso de categoría.

Bajo este contexto, Cobresal emitió una declaración para defenderse de las acusaciones, asegurando que no arriesgan el descenso ni ser desafiliados, ya que “todo está en regla”.

La defensa de Cobresal tras la demanda del jugador Franco García ante la FIFA

“Nuestra institución, ha cumplido íntegra y oportunamente con la reglamentación interna aplicable y con los procedimientos internacionales correspondientes. De modo consecuencial, rechazamos categóricamente cualquier insinuación sobre documentación adulterada o pagos indebidos“, comenzaron diciendo desde El Salvador.

A lo que añadieron: “El asunto, se encuentra radicado ante el Tribunal del Fútbol de la FIFA. Presentamos su contestación y los antecedentes de respaldo ante la autoridad competente, manteniendo la debida reserva propia de los procesos en tramitación”.

Siguiendo en esa línea, Cobresal aseguró que “algunos portales de prensa sugieren consecuencias deportivas automáticas que no se condicen con el estado procesal ni con los hechos planteados por el Club ante la sede competente“.

Para cerrar, el club nortino aseveró que no han cometido “falta alguna” y confían “en que el proceso permitirá acreditar plenamente su posición, hasta que el fallo ad – hoc, se encuentre firme y ejecutoriado”.