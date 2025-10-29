Remezón en el fútbol chileno: la grave denuncia contra Cobresal ante la FIFA que podría provocar su descenso directo

El delantero Franco García demandó a Cobresal por incumplimiento contractual, lo cual podría provocar que el cuadro minero pierda la categoría. Colo Colo mira de reojo esta situación, ya que podría verse beneficiado en su objetivo de clasificar a copas internacionales.

Cobresal enfrenta una fuerte denuncia que podría tener un gran impacto en la Liga de Primera a solo cinco fechas de que finalice el campeonato, repercutiendo la lucha por meterse en zona de clasificación a torneos internacionales y en el descenso.

Esto, debido a que el delantero argentino, Franco García, presentó una demanda ante la FIFA en contra de los mineros, acusando que nunca le pagó la opción de compra por su pase cuando jugó por Cobresal en 2023 y 2024.

Según dio a conocer el periodista César Luis Merlo, el futbolista afirmó que parte de su contrato no se presentó ante la ANFP, situación por la cual el club podría exponerse a un duro castigo: descender de categoría.

La denuncia contra Cobresal que podría complicar su permanencia en Primera División

De acuerdo al Código Disciplinario de la FIFA, en su artículo 84, inciso G, establece que “la presentación de documentación adulterada a la Asociación, será sancionada con el descenso a la categoría inmediatamente inferior al final de la temporada“.

Sumado a ello, señala que “la presentación de documentación falsa a la Asociación será sancionada con la desafiliación“.

“Para efectos de lo dispuesto en este literal, se entenderá por documento falso todo aquel documento que se ha construido por el club, o por terceros con conocimiento o participación del club, para hacerlo valer ante la Asociación o cualquiera de sus órganos, sin que las enunciaciones que en él se contengan o las personas que comparecen en su otorgamiento sean verdaderas”, añade el artículo.

“Por su parte, se entenderá como documento adulterado todo aquel documento previamente existente, respecto del cual se han efectuado alteraciones ya sea en la fecha de su otorgamiento, en las enunciaciones que en él se contienen o en la identidad de alguna de las personas que comparecen a su otorgamiento”, precisa.

En caso de que se comprueben las faltas que acusa Franco García, Cobresal recibiría una fuerte sanción deportiva que cambiaría todo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, donde uno de los principales beneficiados sería Colo Colo en su objetivo de meterse en Copa Sudamericana, además de los clubes que pelean en zona de descenso.

Ahora, solo resta esperar la decisión que tome la FIFA en los próximos meses.