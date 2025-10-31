Se define el título: la programación de la fecha 26 de la Liga de Primera del fútbol chileno y el partido que va por TV abierta

La fecha 26 del fútbol chileno comienza este viernes, donde habrán varios partidazos y podría haber un nuevo campeón: Coquimbo Unido.

La fecha 26 de la Liga de Primera del fútbol chileno comienza este viernes, donde destacan diversos partidos y podría haber un nuevo campeón del balompié nacional: Coquimbo Unido.

Los encargados de dar el puntapié inicial a la jornada serán Audax Italiano y Cobresal, quienes se enfrentarán esta tarde en un duelo crucial en la lucha por meterse en copas internacionales de cara al próximo año.

Entre los duelos que resaltan es el de Colo Colo, que visitará a Ñublense con la necesidad de sumar tres puntos para acercarse a la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

El domingo será el día decisivo, ya que Coquimbo Unido se medirá con Unión La Calera en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con la ilusión de festejar el primer título de Primera División en su historia. Para ello, solo necesitan un triunfo.

En simultáneo, Universidad Católica recibirá a O’Higgins en un duelo clave por el ansiado Chile 2, que entrega pasajes a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La programación completa de la fecha 26 de la Liga de Primera del fútbol chileno y el partido que irá por TV abierta este fin de semana

Viernes 31 de octubre:

Audax Italiano vs. Cobresal : 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Transmisión por TV abierta en Mega 2 y Mega GO.

: 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Transmisión por TV abierta en Mega 2 y Mega GO. Deportes Iquique vs. Deportes La Serena: 17:30 horas, en el Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 1 de noviembre:

Ñublense vs. Colo Colo: 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Domingo 2 de noviembre:

Huachipato vs. Universidad de Chile : 12:30 horas, en el Estadio Huachipato.

: 12:30 horas, en el Estadio Huachipato. Universidad Católica vs. O’Higgins : 17:30 horas, en el Estadio Claro Arena.

: 17:30 horas, en el Estadio Claro Arena. Coquimbo Unido vs. Unión La Calera : 17:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

: 17:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Everton vs. Unión Española: 20:30 horas, en el Estadio Sausalito.

Lunes 3 de noviembre: