El conflicto entre los árbitros y la ANFP que pone en suspenso la fecha 27 de la Liga de Primera y la definición del Ascenso

El fútbol chileno se encuentra atravesando una compleja situación que podría provocar una alteración en la recta final de los torneos, luego de que los árbitros iniciaran una paralización que ha encendido la alerta en la ANFP.

Esta semana, el Sindicato de Árbitros Profesionales (Arbifup) anunció suspensión indefinida de sus actividades y entrenamientos, en protesta por ciertos tratos recibidos por parte del ente rector del fútbol nacional.

Lo anterior, debido a que acusan ser excluidos de los estacionamientos en la sede de Quilín, obligándolos a dejar sus vehículos fuera del recinto.

El conflicto entre los árbitros y la ANFP que pone en riesgo el desarrollo del fútbol chileno

“Todo radica en que el complejo José Sulantay ya está operativo y destaco lo positivo de ese complejo, pero nos están dejando al margen en la utilización de los estacionamientos“, explicó a Radio Biobío el presidente del sindicato, Cristian Droguett.

Siguiendo en esa línea, mencionó que “quieren que sigamos estacionando en la LIF (Liga Independiente de Fútbol), siendo que esa medida era transitoria por el período de remodelación”.

La decisión de paralizar sus actividades deja a la ANFP en una complicada posición, ya que esto podría afectar la realización del duelo entre la U de Chile y Everton, que juegan este miércoles para ponerse al día con la fecha 21 de la Liga de Primera.

En caso de que el problema persista, tampoco se podría jugar la fecha 27 del Campeonato Nacional que está programada para este fin de semana, provocando una alteración importante en el calendario, considerando la intensa lucha por la clasificación a copas internacionales y por no descender.

Eso solo en la Primera División, ya que el paro de árbitros también podría hacer que la liguilla del Ascenso se posponga, al igual que la fecha 24 de Segunda División y los cuartos de final del fútbol femenino.

“Esta medida seguirá hasta llegar a un acuerdo y no descartamos nada. Este es el tema principal, pero también hay otras situaciones que tienen bastante molesto a nuestro gremio”, cerró el líder del sindicato de árbitros.