Gustavo Álvarez y Michael Clark responden a rumores sobre líos internos y DT se refiere a su futuro en la U

El presidente de Azul Azul lanzó un ácido comentario hacia la prensa, mientras que Álvarez comentó que “siempre en los grupos de trabajo hay puntos de vista distintos”.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, se refirió a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Gustavo Álvarez, quien también abordó su futuro como entrenador de la Universidad de Chile.

Tras la victoria por 2-0 contra Everton en el duelo pendiente por la fecha 21 de la Liga de Primera, el timonel del cuadro universitario comenzó lanzando un dardo hacia la prensa.

“El equipo está con el foco puesto en ganar. Quedan partidos importantes. Ustedes saben, trabajan en esto, la mayoría de las cosas negativas que se dicen de la U terminan siendo siempre falsas. Las hacen algunos periodistas cuyas fuentes son las del asado”, expresó.

Clark niega distanciamiento con Álvarez en la U

Siguiendo en esa línea, el timonel de Azul Azul afirmó que “veo a un grupo humano unido, al cuerpo técnico enfocado. A final de año nos vamos a sentar a evaluar qué es lo mejor para el club y las carreras de los que trabajan en el club. Hoy estamos enfocados. No veo ninguna división interna. Al revés, es un grupo muy unido“.

A pesar de la irregularidad que ha tenido la U de Chile en el segundo semestre, donde quedaron tempranamente fuera de la lucha por el título del Campeonato Nacional y recientemente quedaron eliminados de Copa Sudamericana, Clark destacó la temporada enfatizando que “hemos hecho una muy buena campaña. Estamos enfocados en cerrar el año de la mejor manera, necesitamos ser Chile 2. Cualquier cosa que nos saque de ahí no es lo mejor”.

A lo que agregó: “Un equipo que llega a semifinales de Copa Sudamericana y sale con la frente en alto no es un fracaso. Esto es fútbol. A veces las cosas no salen como quieren, pero no es un fracaso”.

Por otro lado, Gustavo Álvarez abordó su futuro y respondió si seguirá siendo DT de la U la próxima temporada: “A fin de año analizo los procesos. La dirigencia tiene opción de revisar. Mientras tanto, pensar en otro destino para 2026 sería quitarle el 100 por ciento de energía que este club y la gente merece. Lo único que pienso es en el entrenamiento, hoy ni se me cruza por la cabeza el año que viene”.

Con respecto a los supuestos desencuentros con la dirigencia de Azul Azul, el entrenador trasandino manifestó que “siempre en los grupos de trabajo hay puntos de vista distintos. Por eso digo, cuando termine la temporada sacaré conclusiones, pero ahora porque no me lo permito. Parece frase hecha, pero salimos de este campo pensando en Limache”.