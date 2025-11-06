“Que nos diga las cosas a la cara”: Arturo Vidal arremete duramente contra director de Blanco y Negro por criticar al plantel

Arturo Vidal no se guardó nada y respondió a los dichos de Ángel Maulén, quien cuestionó el desempeño del equipo.

Arturo Vidal reapareció públicamente este jueves y explotó contra uno de los directores de Blanco y Negro, luego de que criticara el desempeño de los jugadores de Colo Colo.

El director del bloque Vial, Ángel Maulén, expresó hace unas semanas que “nos preparamos mucho para el Centenario y ha sido un fracaso rotundo. Tenemos un plantel que nos ha costado carísimo. También me preocupa mucho el comportamiento, digamos, de cómo están nuestros jugadores comportándose en la cancha. No me convence cómo estamos jugando”.

Siguiendo en esa línea, sostuvo que “vamos a tener que rebajarlo, aunque quedemos en la Copa Sudamericana, porque la caja no nos da. Estamos con problemas de caja, estamos con problemas de fútbol y estamos con problemas, digamos, en los proyectos con los que íbamos a desarrollar”.

Arturo Vidal disparó contra director de Blanco y Negro por críticas al plantel

Bajo este contexto, Arturo Vidal no dudo en responderle al dirigente albo: “Cuando es un director o el presidente, que están cerca de nosotros, no sé, son 100 metros, que vaya y lo diga en el camarín. No respondo más a gente que habla por la prensa, no sé quién fue“.

Tras ello, le informaron quién había sido el director que cuestionó al plantel, momento en el cual procedió a ningunearlo: “No lo he visto nunca en el estadio. Si me muestran una foto me daría cuenta“.

En este marco, el King emplazó a la dirigencia de Blanco y Negro, señalando que “nos gusta que nos digan las cosas a la cara, porque mucho comentario nos ha dañado mucho este año”.

Con respecto a los dichos de Maulén, Arturo Vidal aseguró que “no lo tomamos en cuenta, si nos va a decir de frente quizás y si es un aporte, bienvenido”.

Por otro lado, el mediocampista del Cacique se refirió a su retorno a las canchas tras ser baja en el último partido ante Ñublense.

“Estoy bien, ya me recuperé. Pero creo que hay otros mejores para el día sábado. Tuve otra complicación en el codo, tuve un problema. Entonces vamos a mirarlo con calma, pero ya estoy corriendo. estoy haciendo todo, así que estoy bien”, manifestó.

“La próxima semana ya me meto con el grupo bien. Así que contra Unión no voy a poder jugar“, añadió, aclarando que no estará para el duelo contra Unión Española por la fecha 27 de la Liga de Primera.