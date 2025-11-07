¿Qué partido irá por TV abierta? La programación de la fecha 27 de la Liga de Primera del fútbol chileno 

La fecha 26 del fútbol chileno comienza este viernes, donde destacan diversos partidos en el marco de la lucha por acceder a copas internacionales y por no descender.

Este viernes inicia la fecha 27 de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde destacan diversos partidos en el marco de la intensa lucha por la clasificación a copas internacionales y por no descender.

Los encargados de abrir los fuegos en esta nueva jornada del Campeonato Nacional serán Unión La Calera vs. Deportes Iquique, donde los Dragones Celestes se encuentran cerca de sellar su descenso a la Primera B.

Entre los duelos que resaltan está el de la UC, que visitará a Deportes La Serena con el objetivo de seguir sumando puntos para abrochar el Chile 2. También se encuentra el de Colo Colo, que jugará contra Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Por otro lado, Coquimbo Unido buscará extender su racha de victorias tras ser campeón cuando este sábado se mida frente a Palestino en La Cisterna.

La programación de la fecha 27 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Viernes 7 de noviembre:

Unión La Calera vs. Deportes Iquique a las 20:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 8 de noviembre:

Deportes La Serena vs. Universidad Católica a las 12:30 horas, en el Estadio La Portada.

a las 12:30 horas, en el Estadio La Portada. Unión Española vs. Colo Colo a las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura.

a las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura. Palestino vs. Coquimbo a las 17:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

a las 17:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna. O’Higgins vs. Ñublense a las 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 9 de noviembre: