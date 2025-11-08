Aníbal Mosa responde a polémica declaración de Esteban Pavez alabando a la UC: “La institución más grande de Chile es Colo Colo”

Pavez en sus polémicas declaraciones indicó que para él “la mejor institución del país es Católica”, algo que no cayó bien en Blanco y Negro

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, salió al paso luego del triunfo de Colo Colo ante Unión Española en el Estadio Santa Laura, instancia en la que aprovechó de refutar directamente los dichos de Esteban Pavez, quien afirmó en el podcast del Sifup en YouTube que “la mejor institución del país es Universidad Católica“.

“No las comparto. La institución más grande de Chile es Colo Colo, futbolísticamente, socialmente, por trofeo, por hinchadas. Las instituciones las hacen las personas, y Colo Colo tiene 10 millones de hinchas“, indicó Mosa al ser consultado por la polémica que involucró al capitán del Cacique y por el cual le cayeron críticas.

Cuando se le mencionaron los logros de Cruzados, Mosa dijo que “no le resto méritos” tal como lo hizo Pavez, sin embargo, según su perspectiva, “la institución más grande de este país se llama Colo Colo“.

Los dichos del mediocampista albo se enmarcaron en una conversación con el ex jugador cruzado Fernando Cordero, quién planteó que más allá del fútbol, la UC está por encima de los albos, a lo que Pavez coincidió. “Tenemos que ser realistas. Para mí la mejor institución del país es Católica, lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir, pero el mejor equipo y más grande de Chile es Colo Colo“, sostuvo.

Javier Correa se suma a lo expuesto por Mosa a raíz de los dichos de Pavez

Bajo la misma línea que el presidente de Blanco y Negro, el delantero Javier Correa respondió de una manera similar en la zona mixta del recinto de la comuna de Independencia. El ariete argentino, autor de uno de los dos goles en la victoria alba, evitó comentar sobre la opinión de su capitán, pero afirmó que para él la institución “más grande” es Colo Colo.

“Es la opinión de Esteban, no lo puedo juzgar. El otro club no lo conozco, yo estoy acá, esta es la institución más grande para mí. Claramente desde el otro lado van a decir que son los más grandes, pero ese es el show y lo que vende, pero para mí, yo estoy en el club más grande de Chile y eso no es mentira, todos los saben“, espeto el trasandino.