Boca Juniors vs River Plate: a qué hora y dónde ver el Superclásico argentino con chilenos presentes en ambos equipos

Solamente un chileno comenzará como titular entre ambos equipos que buscan asegurar un cupo en la Copa Libertadores 2026.

Boca Juniors y River Plate animan este fin de semana un nuevo Superclásico del fútbol argentino. La Bombonera no solo albergará uno de los clásicos más importantes a nivel mundial, sino que además será un partido para luchar por un cupo en la Copa Libertadores 2026 y afrontar en una mejor posición los octavos de final del Torneo Clausura.

Los xeneizes arriban al duelo de los dos equipos más populares de Argentina como líderes del Grupo A en la tabla de posiciones, mientras que los millonarios marchan sextos en el B. En un duelo válido por la fecha 15 Interzonal, solamente un chileno entre ambos conjuntos aparece en el once inicial: Carlos Palacios en Boca.

El ex Colo Colo ha sumado importantes minutos desde que asumió Claudio Úbeda en el banco del equipo del barrio de La Boca, derrotando a Estudiantes y Barracas Central. Y como equipo que gana, repite, el nacional compartirá la mitad de la cancha con Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos.

Si bien Palacios será el único chileno que comenzará en los onces iniciales, habrán otros nacionales en ambas escuadras. En Boca, Williams Alarcón fue convocado para el duelo, mientras que en River, Paulo Díaz perdió terreno ante la línea de cinco planteada por Marcelo Gallardo, la que ha tenido como sus centrales a Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo y Lautaro Rivero.

Las formaciones de Boca Juniors y River Plate para el Superclásico argentino

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero; Sebastián Driuissi y Maximiliano Salas.

A qué hora y dónde ver el Superclásico argentino

El encuentro entre Boca Juniors y River Plate se disputará este domingo 9 de noviembre, a partir de las 16:30 horas de Chile, en La Bombonera. Por TV, el partido será transmitido por ESPN, mientras que en streaming estará disponible a través de Disney+.