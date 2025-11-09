Secciones
Con polémica de Paulo Díaz en primer gol: Boca Juniors de Carlos Palacios gana 2-0 a River Plate y se queda con el Superclásico argentino

Paulo Díaz acusó una falta en la jugada que significó la apertura de la cuenta para el Xeneize.

Foto del editor Patricio Torres
Patricio Torres

Boca Juniors derrotó 2-0 a River Plate en el Superclásico argentino con chilenos en cancha. Carlos Palacios y Paulo Díaz arrancaron en los once iniciales de ambos equipos, protagonizando a su manera el encuentro.

Noticia en desarrollo….

