El homenaje de Colo Colo a Chamaco Valdés: llevará sus restos al Mausoleo de Viejos Cracks

Los restos del recordado volante Francisco Chamaco Valdés serán trasladados al Mausoleo de Viejos Cracks que posee Colo Colo en el Cementerio General, de acuerdo con lo confirmado por el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares.

El anuncio lo realizó el dirigente en una conferencia de prensa, durante la cual ratificó que “los restos de Francisco Chamaco Valdés serán trasladados al Mausoleo el día lunes 24 de noviembre, a las 13 horas“.

“Invitamos a todo el pueblo colocolino a esta actividad emotiva que busca honrar a un grande en la historia del club“, añadió Valladares.

El dirigente recalcó que con este gesto el club popular realizará un merecido reconocimiento a uno de los ídolos más recordados y el segundo máximo goleador en la historia del club, con 205 anotaciones, solo por debajo de Carlos Caszely, que marcó 208.

Chamaco Valdés jugó 14 temporadas en Colo Colo

“Ha sido un año complejo en este Centenario y valoramos el gesto de la familia de acercar la figura de Chamaco mucho más a nuestro club y a nuestra institución. Agradecemos a Pilar, a sus hermanos y a toda su familia”, recalcó el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Francisco Chamaco Valdés defendió la camiseta de Colo Colo por 14 temporadas, conquistando los títulos nacionales de 1963 y 1972, además de la Copa Chile de 1974.

No obstante, los seguidores del Cacique lo recuerdan sobre todo por ser el cerebro del equipo que disputó la final de la Copa Libertadores de América en 1973.