La indemnización de Azul Azul a hincha de la U con discapacidad que los demandó por discriminación

El pasado 13 de mayo, Sebastián Carreño demandó a la sociedad anónima luego de que se le negara el acceso a una zona para personas con discapacidad, a pesar de portar su credencial.

Azul Azul indemnizará a un hincha con discapacidad que los demandó tras un hecho de discriminación en el marco de un partido de la Universidad de Chile.

La concesionaria que maneja al cuadro universitario llegó a un acuerdo con Sebastián Carreño, quien acusó ser discriminado en su ingreso al Estadio Nacional, en el partido que la U jugó con Carabobo en la Copa Libertadores.

En aquel momento, José Toro Kemp, secretario general del PPD, difundió un video por redes sociales en donde se detalló el caso del hincha, quien pese a padecer de una distrofia muscular de tipo Miyoshi, un guardia le negó el ingreso en la Puerta 7 de Avenida Marathon, debido a que no contaba con silla de ruedas.

Frente a esta situación, el joven se vio forzado a caminar por casi una hora para rodear el estadio y entrar por el sector Andes, donde tuvo que recibir ayuda de otros guardias para subir las escaleras.

Inaceptable. Hoy fui al Estadio Nacional a ver a la U con mi amigo Sebastián Carreño, quien tiene credencial de discapacidad, y le negaron el ingreso por la zona correspondiente por no estar en silla de ruedas. ¿Desde cuándo la discapacidad se mide por el tipo de movilidad?



Nos… pic.twitter.com/8RHsmhS9TK — José Toro Kemp (@PepeToroKemp) May 14, 2025

La indemnización de Azul Azul a hincha discapacitado que demandó a la U por discriminación

A poco menos de seis meses de este hecho, Azul Azul y el hincha llegaron a un acuerdo, en el cual se estableció que la U deberá pagarle $250 mil a Sebastián Carreño. Sumado a ello, le darán dos entradas para el próximo partido de local en el Estadio Nacional en el sector “Silla de ruedas/acompañante”.

Además, la concesionaria le envió una invitación para que el simpatizante realice una visita guiada por el Estadio Nacional, donde tendrá la posibilidad de conocer los camarines, la cancha y estar ahí cuando pasen los jugadores previo al partido.

Bajo este contexto, José Toro Kemp, quien impulsó la acción legal que presentó el hincha de la U, recalcó que “esto es un reconocimiento de que nadie está por sobre la ley, y que por tanto, Azul Azul debe garantizar la accesibilidad universal a sus partidos, además de la no discriminación”.

A lo que agregó: “Esto último quiere decir que deben otorgar las condiciones necesarias para que cualquier persona, independiente de si tienen alguna discapacidad, puedan acceder a ver un partido de fútbol y que no deben sufrir tratos vejatorios para ello”.