Sería su tercera ausencia consecutiva: Alejandro Tabilo deja en suspenso su presencia en Copa Davis por un torneo de exhibición

La primera raqueta nacional fue confirmado para jugar un torneo que coincide con la disputa de las Qualifiers de la Copa Davis 2026.

Alejandro Tabilo (81°) nuevamente deja en suspenso su participación en la Copa Davis, luego de que se diera a conocer uno de sus primeros pasos de cara a la próxima temporada.

La primera raqueta nacional fue anunciado como unos de los tenistas que protagonizarán el Ultimate Tennis Showdown (UTS), un torneo de exhibición que se realizará en Guadalajara.

“Los dejamos con su misterioso y poético apodo, Unagi, probablemente una primera pincelada del tenis que nos mostrará”, expusieron en las redes sociales del certamen para anunciar al chileno.

De esta forma, Alejandro Tabilo confirmó su presencia en el torneo que repartirá 420 mil dólares al campeón y que se jugará entre el 5 y 7 de febrero, cuya fecha coincide con la disputa de la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026, donde Chile espera por el rival que definirá el sorteo.

Considerando lo anterior, por su participación en el UTS de Guadalajara, Jano no estaría disponible para la citación que realice el capitán Nicolás Massú para la próxima llave.

Las veces que Alejandro Tabilo se bajó de la Copa Davis y la reacción de la Federación de Tenis

Luego de que se confirmara esta situación desde la Federación de Tenis de Chile expusieron a La Tercera que “no tenemos mayor información, solo lo que aparece en redes sociales. No hemos tenido notificación de Alejandro ni de su entorno“.

Esta sería la tercera vez seguida que Tabilo se baja de la Copa Davis, luego de que lo hiciera en las dos últimas series. Ante Bélgica, cuya llave se jugó en febrero, se borró aludiendo a que necesitaba recuperarse físicamente tras culminar su gira por Oceanía.

Respecto a la serie frente a Luxemburgo, el zurdo se excusó señalando que tras atravesar una larga lesión, debía recuperar su nivel, situación por la cual decidió jugar torneos en China.