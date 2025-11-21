“Yo soy tóxico”: Marcelo Bielsa responde con brutal honestidad y aborda quiebre en selección de Uruguay

Marcelo Bielsa reconoció que la relación con los jugadores no es la mejor y respondió tajantemente a un duro mensaje del volante Lucas Torreira.

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, realizó una serie de confesiones y respondió con una brutal honestidad a las diferentes críticas que han emergido por el rendimiento del equipo, luego de que fuera goleado 5-1 por Estados Unidos en un amistoso.

En este marco, convocó a una rueda de prensa, donde se definió como una persona “tóxica”. “Yo siempre digo una palabra: Yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico”, afirmó el DT.

“Hay tipos tóxicos que sólo ven el error, que demandan, que nunca están satisfechos con nada”, profundizó el Loco, para luego revelar la base de dicha conducta: “En el miedo. Uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar“.

Los descargos de Marcelo Bielsa, quien seguirá al mando de la selección de Uruguay

Con respecto a su relación con el plantel de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa reconoció que no es la ideal: “humanamente todavía no he logrado la aceptación de este grupo humano que conduzco”. Lo anterior, recordando los duros cuestionamientos públicos de Luis Suárez tras la última Copa América.

Además, se refirió al fuerte descargo que emitió Lucas Torreira, que en las últimas nóminas no ha sido convocado. El volante, después de la derrota ante EE.UU. le dedicó un mensaje al ex entrenador Óscar Washington Tabárez: “Tu legado en nuestro país va más allá de los logros deportivos. Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más”, enfatizó.

Ante esto, el rosarino respondió: “Hice lo máximo por él. No dejé de mirar sus partidos. Un día me llamó y yo le expliqué porqué no lo convocaba. Él juega en una posición donde en la selección uruguaya juegan (Federico) Valverde y (Rodrigo) Bentancur. A lo mejor él es mucho mejor que cualquiera de esos dos, pero yo elegí a otros. Obviamente, Torreira no está de acuerdo con mi elección y de manera elíptica me lo hace saber. Yo lo entiendo perfectamente, pero actué con él de la mejor manera posible”.

Pese a las críticas, Bielsa ratificó su continuidad en el banco de la Celeste: “El proyecto sigue como está hasta el Mundial”.

“Tengo la misma fuerza para seguir con la selección hasta el Mundial. Soy una persona obsesiva y no me gusta el desorden”, aseveró.