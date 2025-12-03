VIDEO – Cliver Huamán, el viral relator peruano de 15 años que llegará a la Liga de Campeones

El joven, conocido como Pol Deportes, se hizo viral por transmitir la final de la Copa Libertadores en Lima desde un cerro aledaño.

En un verdadero fenómeno se transformó en Perú el quinceañero Cliver Huamán, cuyo relato de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras desde un cerro cercano al Estadio Monumental, en Lima, se viralizó en las redes sociales.

El joven, que en su país es más conocido como Pol Deportes, viajó hasta Lima con el propósito de relatar el partido a través de su cuenta, pero no lo dejaron ingresar al recinto. Lejos de darse por vencido, decidió subir a un cerro, montar un trípode e instalar su teléfono celular apuntando al estadio, para luego iniciar su labor.

Luego de que el hecho acaparara apoyo y buenos comentarios, la prensa peruana le otorgó la oportunidad para que cumpliera su sueño y debutó como relator en el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, tras recibir la invitación de Peter Arévalo, una de las voces más reconocidas del fútbol peruano.

El relator peruano de 15 años llegará a la Liga de Campeones

Sin embargo, lejos de marcar la cúspide de la incipiente carrera del relator peruano de 15 años, el clásico limeño fue solo un escalón hacia un destino que parece más que promisorio.

Aquello, porque la señal del canal NTV Perú anunció que, con el apoyo del medio deportivo español Marca, Cliver Huamán viajará la próxima semana para transmitir el partido entre el Real Madrid y el Manchester City por una nueva fecha de la Liga de Campeones.

El partido entre los hispanos y los británicos está programado para el próximo miércoles 10 de diciembre, en el estadio Santiago Bernabeu.