Operativo a la AFA: de qué se trata el caso que tiene en vilo al fútbol argentino

La justicia federal argentina desplegó esta jornada un amplio operativo en el que fueron allanadas la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el predio de Ezeiza y 17 clubes de distintas categorías, en el marco de una causa que investiga posibles maniobras financieras irregulares vinculadas a la empresa Sur Finanzas, señalada por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La medida, ordenada por el juez federal Luis Armella, tuvo como objetivo reunir documentación contable, contratos y dispositivos electrónicos que permitan determinar si existieron acuerdos informales o mecanismos de financiamiento por fuera de la normativa vigente. En la sede de la AFA, equipos de la Policía Federal retiraron material administrativo para verificar si la institución mantenía contratos o vínculos directos con Sur Finanzas.

El operativo también alcanzó el complejo deportivo de Ezeiza —donde entrena la selección argentina— y el edificio de la Liga Profesional. De acuerdo con la información difundida por TN, la justicia busca reconstruir el flujo de fondos que la financiera habría entregado a diversos clubes en calidad de préstamos y que, presuntamente, se recuperaban mediante cesiones de derechos de televisación o ingresos derivados del marketing.

El nexo entre la financiera Sur Finanzas y la AFA se debe a la estrecha relación entre Ariel Vallejo, dueño de la primera, con Tapia.

Los clubes allanados por el operativo que investiga a la AFA

Entre los equipos allanados figuran Independiente, Racing y San Lorenzo, además de Barracas Central, club asociado a Chiqui Tapia y actualmente presidida por su hijo. También fueron objeto de la medida Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Morón, Platense, Recreativo Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto bancario de todas las instituciones involucradas con el fin de detectar posibles operaciones de lavado de activos.

La investigación cobró impulso luego de que Juan Manuel Vallejos, responsable de Sur Finanzas, entregara finalmente su teléfono celular, tras haberse negado en un primer momento. Para la fiscalía, la información contenida en el dispositivo podría ser determinante para establecer el alcance real de las operaciones y los eventuales vínculos entre la empresa y dirigentes del fútbol argentino.