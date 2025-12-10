Secciones
Huachipato vs Deportes Limache: formaciones, a qué hora y dónde ver en vivo la final de Copa Chile 2025

Este miércoles Huachipato y Deportes Limache chocarán con el objetivo de levantar el título y clasificar a la Copa Libertadores.

Francisco Rosales

Este miércoles se baja el telón del fútbol chileno con la disputa de la final de la Copa Chile 2025, donde Huachipato y Deportes Limache se enfrentarán por el título y el preciado Chile 4, que otorga un cupo a la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Los Acereros finalizaron el año en la novena posición de la Liga de Primera y se metieron a esta instancia definitoria tras derrotar a Audax Italiano en las semifinales con un marcador global de 4-3.

Por su parte, Deportes Limache terminó en el puesto 11° del Campeonato Nacional y clasificaron a la final de la Copa Chile tras apabullar por 8-1 en el global a Deportes La Serena en las semis.

A qué hora y dónde ver en vivo la final de la Copa Chile entre Huachipato y Deportes Limache

El partido de Huachipato vs Deportes Limache por la final de la Copa Chile 2025 se jugará este miércoles 10 de diciembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Este encuentro se podrá ver en vivo por TV a través de TNT Sports, mientras que por streaming estará disponible en HBO MAX.

Las probables formaciones de Huachipato vs Deportes Limache

De acuerdo a las últimas prácticas, el DT de Huachipato, Jaime García, presentaría una formación con: Zacarías López en el arco; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Benjamín Mellado y José Castro en defensa; Brayan Garrido, Claudio Sepúlveda y Carlo Villanueva en el mediocampo; Cris Martínez, Ezequiel Morales y Juan Ignacio Figueroa en la delantera.

Por su parte, el técnico de Limache, Víctor Rivero, tendría en su alineación a Matías Bórquez en el arco; Felipe Fritz, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz en defensa; Francisco Romero, Bastián Silva Daniel Castro, Luis Guerra, César Pinares en el mediocampo; Facundo Pons en la ofensiva.

