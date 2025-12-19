Quién es Matías Fernández, el nuevo refuerzo de Colo Colo para el 2026

Colo Colo anunció al lateral derecho como su primer refuerzo, quien llega proveniente de Independiente del Valle. Además, Mosa confirmó el regreso de otro jugador para 2026.

Antes de que inicie la pretemporada 2026, Colo Colo confirmó a su primer refuerzo: Matías Fernández Cordero, lateral derecho de 30 años, quien llega libre tras no renovar contrato con Independiente del Valle de Ecuador.

Su fichaje se aprobó y se anunció este viernes luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro. “Nosotros hace un tiempo atrás con nuestro cuerpo técnico y el directorio habíamos designado los puestos a reforzar, hoy día uno de esos puestos ha quedado aprobado por el directorio, y es la llegada de Matías Fernández como lateral derecho, por la temporada 2026 al equipo más grande de este país”, dio a conocer el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa.

Posteriormente, las redes sociales del Cacique le dieron la bienvenida al club: “¡Matías Fernández es nuevo jugador de Colo-Colo! El lateral derecho llegó a un acuerdo con el Cacique. Tras realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al plantel. ¡Bienvenido al Eterno Campeón!”.

Colo Colo.

Los detalles de la contratación de Matías Fernández en Colo Colo y sus números antes de vestir la camiseta alba

El defensa se perfila como la primera opción de Fernando Ortiz tras las salidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo. En este marco, el timonel de ByN también anunció a Jeyson Rojas, quien competirá por un puesto en la próxima temporada después de defender a Deportes La Serena en calidad de préstamo.

El contrato de Matías Fernández es por una temporada y tiene la opción de renovar por un año más si se cumplen ciertas condiciones deportivas.

En cuanto a los números con los que llega al cuadro albo, el lateral derecho jugó 128 partidos oficiales en total con Independiente del Valle, anotando un gol y aportando 17 asistencias. En dicho equipo se consagró campeón de la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Torneo de Ecuador, Copa Ecuador y Supercopa de Ecuador.

Antes de ello, jugó en Unión La Calera y se formó en Santiago Wanderers.