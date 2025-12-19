Quién es Matías Fernández, el nuevo refuerzo de Colo Colo para el 2026

Antes de que inicie la pretemporada 2026, Colo Colo confirmó a su primer refuerzo: Matías Fernández Cordero, lateral derecho de 30 años, quien llega libre tras no renovar contrato con Independiente del Valle de Ecuador.
Su fichaje se aprobó y se anunció este viernes luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro. “Nosotros hace un tiempo atrás con nuestro cuerpo técnico y el directorio habíamos designado los puestos a reforzar, hoy día uno de esos puestos ha quedado aprobado por el directorio, y es la llegada de Matías Fernández como lateral derecho, por la temporada 2026 al equipo más grande de este país”, dio a conocer el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa.
Posteriormente, las redes sociales del Cacique le dieron la bienvenida al club: “¡Matías Fernández es nuevo jugador de Colo-Colo! El lateral derecho llegó a un acuerdo con el Cacique. Tras realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al plantel. ¡Bienvenido al Eterno Campeón!”.
Los detalles de la contratación de Matías Fernández en Colo Colo y sus números antes de vestir la camiseta alba
El defensa se perfila como la primera opción de Fernando Ortiz tras las salidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo. En este marco, el timonel de ByN también anunció a Jeyson Rojas, quien competirá por un puesto en la próxima temporada después de defender a Deportes La Serena en calidad de préstamo.
El contrato de Matías Fernández es por una temporada y tiene la opción de renovar por un año más si se cumplen ciertas condiciones deportivas.
En cuanto a los números con los que llega al cuadro albo, el lateral derecho jugó 128 partidos oficiales en total con Independiente del Valle, anotando un gol y aportando 17 asistencias. En dicho equipo se consagró campeón de la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Torneo de Ecuador, Copa Ecuador y Supercopa de Ecuador.
Antes de ello, jugó en Unión La Calera y se formó en Santiago Wanderers.