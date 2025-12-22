La Roja sin DT por 2026: ANFP seguirá sin contratar un nuevo entrenador por todo el año

Inicialmente calendarizada para marzo, el cambio de presidente de la ANFP modificaría el plazo que se había propuesto.

Pese a que se había fijado para marzo de 2026 el plazo para contratar un nuevo entrenador para La Roja, la ANFP planifica modificarlo. Según informa EMOL, el ente rector del balompié nacional optaría por no traer un estratega durante todo el 2026, lo que dejaría a la selección nacional por más de un año completo sin DT.

Había sido Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, quien había anticipado previamente que el técnico sería presentado el tercer mes del otro año. “La decisión del técnico de la selección adulta la vamos a tomar en marzo. Esperamos que para los amistosos de ese mes ya esté definido el entrenador”, había dicho el directivo el pasado octubre, una versión que aparentemente ya no se irá a cumplir.

El motivo, según el citado medio, sería principalmente económico: “La ANFP se ahorraría un millonario sueldo. Y, segundo, en noviembre hay elecciones presidenciales en Quilín y el nuevo DT lo tendría que elegir el futuro mandamás del fútbol chileno”.

En ese sentido, solo unos días antes el actual director técnico interino y jefe de las selecciones nacionales, Nicolás Córdova, se mostró abierto a continuar en el cargo sea cual sea el escenario. “Estoy a disposición de la Federación hasta que requieran de mi trabajo y llegue o definan a un nuevo entrenador para futuro“, indicó durante la final de la Copa UC Sub 17 en diálogo con TNT Sports.

El trabajo de Córdova en La Roja mientras se elige un nuevo entrenador

En dicha conversación, Córdova explicó en lo que se ha mantenido el cuerpo técnico mientras. Según el entrenador, siguen “trabajando con Sebastián Miranda y Ariel Leporati con sus divisiones. Con Sebastián empezaremos con la nueva generación Sub 20 y Ariel para su preparación para la Sub 17“.

“Estamos realizando una serie de microciclos de trabajo con jóvenes en regiones en conjunto con los mismos clubes“, añadió el DT interino.

Finalmente, mencionó que mantienen en observación a los jugadores que están sumando minutos en el extranjero: “También mantenemos un seguimiento a jugadores que están en el extranjero como en Argentina donde tenemos a Jonathan Guerrero de Independiente y Bastián Vilchez con Baruk Basáez de Argentinos Juniors”.