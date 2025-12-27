Quién es Joaquín Sosa y cómo juega el nuevo fichaje de Colo Colo

El defensor uruguayo de 23 años llega a Colo Colo proveniente del Bologna de la Serie A y defenderá la novena camiseta de su carrera.

A poco más de una semana de que comience la pretemporada de cara al 2026, Colo Colo acordó la llegada de su segundo fichaje: Joaquín Sosa, defensa uruguayo de 23 años.

Tras la oficialización del lateral Matías Fernández Cordero, el Cacique llegó a un acuerdo con el defensor central, quien pertenece al Bologna de Italia y llega a Chile tras defender la camiseta de Independiente Santa Fe de Colombia, donde estaba a préstamo.

De esta manera, Joaquín Sosa aterrizará en Colo Colo por un préstamo de un año y con una opción de compra.

Nuevo refuerzo de Colo Colo: quién es Joaquín Sosa y cuáles son sus características

El jugador de 1.89 metros de altura destacó en la liga uruguaya y rápidamente arribó a la Serie A para defender la camiseta de Bologna. Sin embargo, no logró regularidad, situación por la cual fue cedido a diferentes clubes, siendo el último de ellos fue Santa Fe.

Respecto a sus números en la temporada 2025, Sosa jugó un total de 20 partidos: 8 con el Reggiana de la Serie B de Italia y 12 con Santa Fe.

En cuanto a sus características de juego, no destaca por ser un central muy rápido, pero cuenta con un gran físico y juego aéreo.

Colo Colo será la novena camiseta que vestirá Sosa, quien pese a su corta edad ya ha jugado en Nacional, Rentistas, Liverpool (Uruguay) y Bologna, donde fue cedido a Dinamo Zagreb, Montreal de Canadá, Reggiana e Independiente Santa Fe.