FOTOS – “Papá y mamá te cuidaremos mucho”: el cariñoso mensaje de Alexis Sánchez a su hija Bela

El delantero del Sevilla empleó su cuenta de Instagram para referirse por primera vez a la llegada a su vida de su primogénita.

A dos semanas de convertirse en padre, el goleador histórico de La Roja, Alexis Sánchez, le dedicó un cariñoso mensaje a su hija Bela a través de las redes sociales.

“Mi vida siempre fue enfocada en el fútbol. Ser siempre profesional dedicado a este hermoso deporte y ayudar a mi familia. A cambio, perdí tiempos de estar con ellos, con amigos y de mi infancia“, apuntó inicialmente el tocopillano.

“Pero, a finales del año 2025 que ya se termina, Dios y la vida me regalan momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida cuando uno menos los espera“, añadió a continuación.

Las palabras de Alexis Sánchez a su hija Bela

Luego, Alexis Sánchez dirigió sus palabras a su hija y escribió: “Bienvenida a casa. Papá y mamá te cuidaremos mucho, mi princesa bella mía“.

“Agradecer también a toda mi gente chilena por el cariño y el respeto que me han entregado siempre, y quería contarles esta linda noticia, siempre fui de hablar poco. Gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026″, concluyó.

El posteo del goleador de la Selección Chilena recibió numerosos comentarios, entre ellos uno del presidente Gabriel Boric, quien escribió: “¡Qué alegría Alexis! Tener una niña es una alegría que no soy capaz de explicar con palabras. Que todo salga bien. Te queremos y admiramos infinito“.

Además, Alexis Sánchez compartió también otras imágenes con su pareja y madre de su hija Bela, la modelo Alexandra Litvinova.