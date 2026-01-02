Quién es Cristóbal Osorio, el reconocido abogado que representará a Iquique y UE contra la ANFP

El profesional informará a los clubes en los próximos días sobre la factibilidad de que prospere la gestión ante los tribunales.

Luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tomó la decisión de rechazar el reclamo que presentaron Unión Española y Deportes Iquique para anular sus descensos y mantenerse en la Primera División, ambos clubes descartaron los argumentos de la ANFP y contrataron a un prestigioso abogado para impugnarlos ante la justicia ordinaria.

En su resolución unánime, el directorio del ente rector del fútbol local ratificó “la plena vigencia y aplicabilidad” de las bases del torneo de Primera División 2025, “las cuales establecen que los dos clubes con la menor cantidad de puntos en la tabla anual descienden a Primera B, que, en este caso, corresponden a Unión Española y Deportes Iquique“.

De acuerdo con lo reportado por La Tercera, ante esta realidad, el presidente del cuadro hispano, Jorge Segovia, decidió encabezar las acciones para revertir la decisión de la ANFP y el equipo nortino se sumará a la estrategia que este defina.

Cristóbal Osorio, el abogado que representará a Iquique y UE

El abogado que defenderá los intereses de Iquique y UE ante los tribunales es Cristóbal Osorio, quien nació en Santiago en 1985 y estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde coincidió con el presidente Gabriel Boric. Se tituló en 2012 de esa casa de estudios superiores.

Luego cursó diplomados en derecho público económico y libre competencia, además de un Magíster en Derecho Público.

Se desempeñó como jefe de gabinete del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y tomó parte en algunos casos de alta connotación, como la defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en su proceso de remoción. Mejor suerte tuvo en el caso de Emiliano Arias, tras evitar su salida del Ministerio Público.

Según adelantó el citado medio, el lunes el profesional informará a los clubes sobre la factibilidad de que prospere la gestión ante los tribunales, y de ser así, presentará el escrito el martes 6 de enero.